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Поклонники заподозрили Наталью Еприкян в беременности

В своем микроблоге Instagram звезда Comedy Woman оригинальным способом поздравила своих подписчиков с 14 февраля. Наталья Еприкян опубликовала снимок, на котором виден большой живот, после чего поклонники заподозрили ее в беременности.
Поклонники заподозрили Наталью Еприкян в беременности

Юмористка подписала фотографию известной фразой «Love is», чем спровоцировала много вопросов фолловеров. Многие комментаторы поздравили артистку со скорым прибавлением. Несмотря на то, что Наталья Еприкян не комментирует свою личную жизнь, поклонники убеждены, что ее возлюбленным является Кахабер Цискаридзе. Участница Comedy Woman регулярно появляется с музыкантом на различных мероприятиях, а в социальных сетях артистов много совместных фото, на которых они демонстрируют чувства.

После того, как пара вместе появилась на фестивале Comedy Woman, поклонники Натальи Еприкян заподозрили, что она тайно вышла замуж за своего избранника. Скорее всего, свадебное торжество прошло в узком кругу. Свои отношения Еприкян и Цискаридзе не комментируют, но пользователи Сети убеждены, что вскоре они станут родителями.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 19:18

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