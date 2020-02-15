Андрей Разин прокомментировал слухи по поводу передачи с участием дочери Заворотнюк Анны Стрюковой

Те, кто давно следят за новостями по данной теме, были удивлены, так как все это время семья актрисы не комментировала состояние ее здоровья. Лишь раз представители Анастасии Заворотнюк заявили, что она страдает серьезным заболеванием, но больше никаких подробностей по поводу происходящего не назвали. Не так давно появилась информация, что из-за непростого материального положения дочь знаменитости может посетить передачу, в рамках которой расскажет подробности лечения матери. При этом не все поклонники верят этим слухам, ведь они противоречат логике поведения близких артистки. Журналисты решили связаться с Андреем Разиным, чтобы прояснить ситуацию. Однажды он уже высказывал свое мнение по поводу лечения звезды «Моей прекрасной няни».Как отметил продюсер, сейчас Заворотнюк переживает трудное время, а финансовая ситуация остается нестабильной. На фоне этого редакторы различных каналов предпринимают попытки заманить родных телеведущей к себе на шоу, за которое обещают заплатить примерно 10 млн рублей. По словам исполнителя, дочь актрисы может прийти на программу Малахова, который, как считает певец, разбирается в теме шоу-бизнеса и знает свое дело. Разин также добавил, что сейчас у мужа любимицы телезрителей Павла Чернышева почти нет работы, так как он отменил часть гастролей.Согласно мнению продюсера, семья артистки ведет себя достойно. В то же время фанаты сомневаются, что Анна Стрюкова посетит подобную передачу, выражая надежду на то, что их кумир скоро поправится.