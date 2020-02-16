АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Головоногие моллюски умеют питаться по строгому расписанию, чтобы полакомиться самой вкусной едой

Британским нейробиологам удалось выяснить, что головоногие моллюски могут питаться, придерживаясь строгого расписания. Делают это каракатицы и осьминоги для того, чтобы полакомиться самой вкусной едой.

Несмотря на то, что головоногих моллюсков считают примитивными созданиями, они по уровню сообразительности могут соревноваться с млекопитающими. Недавно ученые выявили, что каракатицы питаются в одно и то же время в утренние и вечерние часы, а больше всего любят креветки. В основном они лакомятся морскими животными, которых легко могут проглотить.

Британские ученые решили установить, могут ли головоногие моллюски отказаться от поедания крабов, чтобы в желудках осталось больше места для креветок. Нейробиологи поместили в два аквариума каракатиц вида Sepia officinalis. Первую группу испытуемых утром кормили крабами, а вечером – вкусными креветками. Вторую группу на завтрак кормили аналогично, а на ужин случайным образом давали или креветки, или ракообразные. При этом, в эксперименте использовался генератор случайных чисел. Через несколько дней ученые отметили, что поведение каракатиц в аквариумах отличается. Испытуемые из первого аквариума поняли, что по вечерам их ждет более лакомая еда, поэтому стали утром есть меньше крабов. Каракатицы из второго аквариума осознали, что их рацион нестабилен, поэтому ели предлагаемую пищу в равных количествах.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Штурм об отношениях с матерью: «Ей больше нравится, когда мне…
Покойная Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде…
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой…
Названы продукты, обладающие сильным мочегонным…
Учёные рассказали о поглощении Земли Солнцем в ходе…
Александр Васильев опроверг слухи о романе с Юлией…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров шокирован смертью 17-летней…
Xiaomi выпустила серию гибридных флешек Jessis M с разными…
Андрей Разин подарил своей приемной бабушке Валентине Гостевой авто-карету…
Филипп Киркоров опроверг слухи об отказе Леонардо Ди Каприо сделать совместный снимок на церемонии…
Елена Проклова зарабатывает деньги на дом, который строит ее бывший муж Андрей…
Ученые: Употребление клубники способствует уменьшению опухоли при раке…
Максим Галкин без Аллы Пугачевой отправился в отпуск с детьми Лизой и…
Медики перечислили продукты, помогающие суставам оставаться…
"Приходится крутиться": Юрий Куклачев раскрыл размер своей…
«Любовь непоколебима»: Дагестанцы поддержали Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной…
Медики рассказали о главных признаках переизбытка соли в рационе…
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком…
Медики назвали признаки депрессии у…
В некоторые случаях занятия на турнике могут принести вред организму человека -…
В Сети появились первые изображения нового Volkswagen…
Названы продукты с наибольшим содержанием…
Учёные рассказали, что сон на высокой подушке вреден для здоровья…
Специалисты назвали продукты, которые нельзя есть в сыром…
Ученые приготовили блюда по рецептам 4000-летней кухни…
Учёные рассказали, как по ушам можно определить интеллект…
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной смородины для организма…
Головоногие моллюски умеют питаться по строгому расписанию, чтобы полакомиться самой вкусной…
Просмотреть все новости