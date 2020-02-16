Головоногие моллюски умеют питаться по строгому расписанию, чтобы полакомиться самой вкусной едой





Несмотря на то, что головоногих моллюсков считают примитивными созданиями, они по уровню сообразительности могут соревноваться с млекопитающими. Недавно ученые выявили, что каракатицы питаются в одно и то же время в утренние и вечерние часы, а больше всего любят креветки. В основном они лакомятся морскими животными, которых легко могут проглотить.Британские ученые решили установить, могут ли головоногие моллюски отказаться от поедания крабов, чтобы в желудках осталось больше места для креветок. Нейробиологи поместили в два аквариума каракатиц вида Sepia officinalis. Первую группу испытуемых утром кормили крабами, а вечером – вкусными креветками. Вторую группу на завтрак кормили аналогично, а на ужин случайным образом давали или креветки, или ракообразные. При этом, в эксперименте использовался генератор случайных чисел. Через несколько дней ученые отметили, что поведение каракатиц в аквариумах отличается. Испытуемые из первого аквариума поняли, что по вечерам их ждет более лакомая еда, поэтому стали утром есть меньше крабов. Каракатицы из второго аквариума осознали, что их рацион нестабилен, поэтому ели предлагаемую пищу в равных количествах.