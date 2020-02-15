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К 15-летию YouTube названы самые просматриваемые видео в истории площадки

В честь 15-летия видеохостинга YouTube эксперты собрали размещенные на его просторах видео, набравшие наибольшее количество просмотров. Эти ролики были созданы в разное время, их представляют определенные компании, но они все полюбились публике.

Наиболее популярным музыкальным клипом, размещенным на YouTube, стал видеоряд для песни “Despacito”. На данный момент количество просмотров превышает 6,6 млрд, а такого успеха удалось добиться благодаря танцевальному ритму и продемонстрированным пейзажам Пуэрто-Рико. Трейлер фильма “Мстители: Война бесконечности” производства Marvel набрал более 234 млн просмотров, а сама кинолента оказалась рекордсменкой студии по кассовым сборам за первый уикэнд. Эпизод “Маша плюс каша” из “Маша и Медведь” собрал больше 4 млрд просмотров.

Наиболее популярное детское видео под названием “Baby Shark Dance” набрало 4,5 млрд просмотров. Видео знакомства котов с лобстером набрало более 265 млн просмотров, а видео с собаками под названием “Dog Pranked with Alien: Funny Dog Maymo” – почти 500 млн.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 18:59

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