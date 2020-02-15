К 15-летию YouTube названы самые просматриваемые видео в истории площадки





Наиболее популярным музыкальным клипом, размещенным на YouTube, стал видеоряд для песни “Despacito”. На данный момент количество просмотров превышает 6,6 млрд, а такого успеха удалось добиться благодаря танцевальному ритму и продемонстрированным пейзажам Пуэрто-Рико. Трейлер фильма “Мстители: Война бесконечности” производства Marvel набрал более 234 млн просмотров, а сама кинолента оказалась рекордсменкой студии по кассовым сборам за первый уикэнд. Эпизод “Маша плюс каша” из “Маша и Медведь” собрал больше 4 млрд просмотров.Наиболее популярное детское видео под названием “Baby Shark Dance” набрало 4,5 млрд просмотров. Видео знакомства котов с лобстером набрало более 265 млн просмотров, а видео с собаками под названием “Dog Pranked with Alien: Funny Dog Maymo” – почти 500 млн.