«Мне нравится, что ты рядом»: Ведущий «Дом-2» Влад Кадони высказался о романе с Ксюшей Шаповал





В рамках проекта «Дом-2» появилась новая пара. Влад Кадони и Ксюша Шаповал перестали скрывать тот факт, что у них возникли чувства, возможно, очень сильные.Таким образом, Влад Кадони и Ксюша Шаповал сделали признание в адрес друг друга. Они рассказали о том, что чувствуют. Известно, что Влад Кадони сильно никого и никогда не посвящал в свою личную жизнь. Так, Кадони рассказал, что за столько лет скрытой от всех личной жизни он даже отвык делать совместные фотографии, и пока ему непонятен такой новый опыт, но он рад, что Ксюша рядом с ним. Единственное, ведущий «Дом-2» сказал, что ему все-таки не очень импонирует, что об его отношениях знают все.В ответ Ксюша Шаповал разместила похожий пост. Она написала, что когда шла на шоу, то и подумать не могла, что все так повернется, но она рада, что в ее жизни появился Влад Кадони.Остались довольны выбором Влада Кадони и его подписчики. Они отметили, что Ксения Шаповал красивая и умная девушка.