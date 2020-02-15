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«Мне нравится, что ты рядом»: Ведущий «Дом-2» Влад Кадони высказался о романе с Ксюшей Шаповал

Ведущий скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Влад Кадони рассказал, что на данный момент пытается сделать все, чтобы разобраться в собственных чувствах. Влад Кадони и Ксюша Шаповал написали очень трогательные слова по отношению друг к другу и признались, что не ожидали такого поворота от судьбы.

«Мне нравится, что ты рядом»: Ведущий «Дом-2» Влад Кадони высказался о романе с Ксюшей Шаповал

В рамках проекта «Дом-2» появилась новая пара. Влад Кадони и Ксюша Шаповал перестали скрывать тот факт, что у них возникли чувства, возможно, очень сильные.

Таким образом, Влад Кадони и Ксюша Шаповал сделали признание в адрес друг друга. Они рассказали о том, что чувствуют. Известно, что Влад Кадони сильно никого и никогда не посвящал в свою личную жизнь. Так, Кадони рассказал, что за столько лет скрытой от всех личной жизни он даже отвык делать совместные фотографии, и пока ему непонятен такой новый опыт, но он рад, что Ксюша рядом с ним. Единственное, ведущий «Дом-2» сказал, что ему все-таки не очень импонирует, что об его отношениях знают все.

В ответ Ксюша Шаповал разместила похожий пост. Она написала, что когда шла на шоу, то и подумать не могла, что все так повернется, но она рада, что в ее жизни появился Влад Кадони.


Остались довольны выбором Влада Кадони и его подписчики. Они отметили, что Ксения Шаповал красивая и умная девушка.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 18:35

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