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Сретенские свечи могут помочь людям при различных болезнях и неприятностях

Сегодня, 15 февраля, православные отмечают праздник, когда весна и зима встречаются, как Господь и человек. Сретенские свечи, освященные во время службы в храме, могут помочь при различных болезнях и неприятностях.

Такие свечи рекомендуют забрать домой и поставить у иконы, храня до следующего Сретения. Обычно их зажигают, когда возникают трудные жизненные ситуации или неурядицы, во время домашней молитвы. По словам церковнослужителей, тем, у кого дома есть Сретенская свеча, ничего не должно быть страшно, но их нельзя отдавать чужим людям.

Зажигают Сретенскую свечу тогда, когда у ребенка есть проблемы со сном, он слишком активный или испуганный. Ранее ее использовали при трудных родах и держали в голове у роженицы. Сретенские свечи могут помочь онкобольным, которые мучаются от боли, а также при грыже у ребенка. Свечи используют от вредителей в огороде, для роста домашних животных и при испуге от грозы. Кроме этого, ими благословляли детей, которые уезжают на учебу или в дальнюю дорогу. Церковнослужители говорят о том, что огарки нельзя выбрасывать, а следует принести в храм для дальнейшей переплавки.

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Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 18:20

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