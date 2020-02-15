Сретенские свечи могут помочь людям при различных болезнях и неприятностях





Такие свечи рекомендуют забрать домой и поставить у иконы, храня до следующего Сретения. Обычно их зажигают, когда возникают трудные жизненные ситуации или неурядицы, во время домашней молитвы. По словам церковнослужителей, тем, у кого дома есть Сретенская свеча, ничего не должно быть страшно, но их нельзя отдавать чужим людям.Зажигают Сретенскую свечу тогда, когда у ребенка есть проблемы со сном, он слишком активный или испуганный. Ранее ее использовали при трудных родах и держали в голове у роженицы. Сретенские свечи могут помочь онкобольным, которые мучаются от боли, а также при грыже у ребенка. Свечи используют от вредителей в огороде, для роста домашних животных и при испуге от грозы. Кроме этого, ими благословляли детей, которые уезжают на учебу или в дальнюю дорогу. Церковнослужители говорят о том, что огарки нельзя выбрасывать, а следует принести в храм для дальнейшей переплавки.