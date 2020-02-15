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Новые видеокарты AMD Radeon показали наличие сбоев в работе драйверов

Новые видеокарты AMD Radeon показали наличие проблем с драйверами. Производитель признал сбои в работе модели RX 5700, которая вышла около полугода назад.

До сих пор в AMD не смогли найти причину проблем в работе драйверов, установленных на видеокарты RX 5700. Пользователи Сети привлекают внимание к этой проблеме, в частности, опрос на в YouTube показал, что более половины владельцев видеокарт AMD Radeon испытывали проблемы хотя бы единожды. При этом среди владельцев Nvidia сбои встречались гораздо реже. В комментариях многие отметили плохую работу RX 5700, а эксперты отметили, что данные видеокарты часто приносят с жалобами в сервисные центры, но проблема зачастую скрывается в ПО.

На данный момент неясно, насколько часто владельцы сталкиваются с проблемами и какие именно ее проявления их беспокоят. Также неизвестно, затрагивает ли она модели RX 5600 XT и RX 5500 XT.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 18:29

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