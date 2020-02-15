Пикап Mercedes-Benz получил две прощальные спецверсии
Новые спецверсии в брутальном исполнении появились у двух моделей пикапа Mercedes-Benz. Прощальным рестайлингом занялись специалисты тюнинг-ателье из Польши.
В исполнении мастеров компании Carlex Design машины немецкого автоконцерна приобрели брутальные и смелые черты. Редизайн варианты специалисты назвали Off-Road Final Edition (внедорожной финальной редакцией), и Extreme Final Edition (экстремальной финальной редакцией). Благодаря работе польских специалистов, практичный премиум-кар стал выглядеть еще роскошнее, а его внедорожные качества усилились до экстрим-уровня.
Выпуск модификаций рестайл-линейки X-Class Final Edition приурочен к закрытию производства пикапа, потерявшего популярность у покупателей. Тюнинг-эксперты переработали бамперы, усилили защиту днища, а также добавили еще одну люстру на крыше, графитовые колесные диски и внедорожные крупногабаритные покрышки. Еще одним плюсом стала лифтованная подвеска, стильные накладки на капоте, а также ряд других улучшений. Внедорожная версия Off-Road и Extreme-вариант различаются цветом кузова и окраской салона, техностилисты использовали черную и красную кожу.
Также улучшен стиль задних крыльев, а углепластиковый декор на панелях и особые накладки на педалях и порогах комбинируют расцветки. Каковы технические характеристики спецверсий, пока не известно точно, однако большинство автоблогеров считают, что в машинах установили турбодизельные 3-литровые моторы с мощностью в 258 лошадиных сил. Также пока нет информации о ценниках на тюнингованные пикапы, единственное, что можно уверенно сказать относительно их стоимости, что бюджетными машины не будут.
В исполнении мастеров компании Carlex Design машины немецкого автоконцерна приобрели брутальные и смелые черты. Редизайн варианты специалисты назвали Off-Road Final Edition (внедорожной финальной редакцией), и Extreme Final Edition (экстремальной финальной редакцией). Благодаря работе польских специалистов, практичный премиум-кар стал выглядеть еще роскошнее, а его внедорожные качества усилились до экстрим-уровня.
Выпуск модификаций рестайл-линейки X-Class Final Edition приурочен к закрытию производства пикапа, потерявшего популярность у покупателей. Тюнинг-эксперты переработали бамперы, усилили защиту днища, а также добавили еще одну люстру на крыше, графитовые колесные диски и внедорожные крупногабаритные покрышки. Еще одним плюсом стала лифтованная подвеска, стильные накладки на капоте, а также ряд других улучшений. Внедорожная версия Off-Road и Extreme-вариант различаются цветом кузова и окраской салона, техностилисты использовали черную и красную кожу.
Также улучшен стиль задних крыльев, а углепластиковый декор на панелях и особые накладки на педалях и порогах комбинируют расцветки. Каковы технические характеристики спецверсий, пока не известно точно, однако большинство автоблогеров считают, что в машинах установили турбодизельные 3-литровые моторы с мощностью в 258 лошадиных сил. Также пока нет информации о ценниках на тюнингованные пикапы, единственное, что можно уверенно сказать относительно их стоимости, что бюджетными машины не будут.
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Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 18:12