Ляйсан Утяшева рассказала о некачественных продуктах в США

По словам знаменитости, качество и стоимость еды в американских магазинах сами вынуждают людей покупать фаст-фуд. Как сказала Ляйсан Утяшева, овощи в США очень дорогие, при этом выглядят отлично, но вкусом напоминают пластмассу. Супруга комика также отметила, что не может питаться в ресторанах, так как там овощные супы стоят дороже блюд из мяса. В то же время полуфабрикаты доступны для всех. Гимнастка кормит своих домочадцев едой, которую готовит из продуктов, купленных на рынке. Воля часто говорит, что кухня его жены намного лучше любого заведения.Утяшева является личностью старой закалки, поскольку выросла на бабушкиных рецептах. По этой причине спортсменка готовит овощной суп, гречку, кабачки, брокколи, рис, а также морковь, делает фруктовые смузи. Звезда считает, что вышеперечисленные продукты полезны, а еще их легко готовить. Кроме этого, питаясь домашней едой, можно снизить риск заболеваний.