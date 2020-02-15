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Летом российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы

ПО российского производства будут устанавливать на смартфоны и умные часы уже этим летом. Такие сроки указываются в проекте постановления о внесении изменений в закон, касающийся защиты прав потребителей.

Согласно законопроекту ФАС, опубликованному в январе, российские карты, поиск и аудиовизуальные сервисы должны были внедряться в смартфоны с 1 июля 2020 года, а на планшеты и носимые устройства – с 2021 года. На компьютеры эти программы должны были попасть с 2022 года, а на ТВ-приставки и Smart TV – с 2023 года. Недавний проект сократил сроки на год для оборудования беспроводной связи с сенсорными экранами, двумя или более функциями. Как отметил представитель РАТЭК Антон Гуськов, под эти требования попадают смартфоны, планшеты и умные часы, которые будут снабжаться российским ПО уже с июля этого года.

Согласно требованиям для программ, в них должны быть заинтересованы не менее 100 тысяч пользователей и подобное число установок. Однако производитель может не устанавливать программу, если она не совместима с устройством или получила отказы от российских компаний. Однако о таком решении нужно известить общественность не позднее чем за два месяца до начала изготовления устройства.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 17:52

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