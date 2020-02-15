Лариса Гузеева резко ответила на критику хейтеров по поводу ее внешности

На запечатленном кадре знаменитость позировала возле декораций, облачившись в полушубок, спортивные штаны и угги. В подписи к посту Лариса Гузеева написала, что ее счастье состоит в том, что она привыкла не винить других в своих неудачах. Российская сваха благодарит судьбу за успех и радость. Она также желает всем людям добра. Вот только в комментариях появились недоброжелатели, которые написали звезде телевидения много грубостей. Они не одобрили внешность актрисы и упрекнули ее в отсутствии макияжа. Однако ведущая «Давай поженимся!» ответила на критику хейтеров и заявила, что жалеет таких личностей.При этом Гузеева объяснила, почему на новой фотографии она изображена без мейкапа. Как сказала звезда, в этот день у нее не было съёмок. Преданные поклонники поддержали кумира и высказали ей свое восхищение.