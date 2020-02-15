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Лариса Гузеева резко ответила на критику хейтеров по поводу ее внешности

Лариса Гузеева разместила на своей странице в Instagram новый снимок с зимней прогулки. Тем не менее некоторым хейтерам не понравилась внешность телеведущей, но она ответила на их критику.
Лариса Гузеева резко ответила на критику хейтеров по поводу ее внешности

На запечатленном кадре знаменитость позировала возле декораций, облачившись в полушубок, спортивные штаны и угги. В подписи к посту Лариса Гузеева написала, что ее счастье состоит в том, что она привыкла не винить других в своих неудачах. Российская сваха благодарит судьбу за успех и радость. Она также желает всем людям добра. Вот только в комментариях появились недоброжелатели, которые написали звезде телевидения много грубостей. Они не одобрили внешность актрисы и упрекнули ее в отсутствии макияжа. Однако ведущая «Давай поженимся!» ответила на критику хейтеров и заявила, что жалеет таких личностей.

При этом Гузеева объяснила, почему на новой фотографии она изображена без мейкапа. Как сказала звезда, в этот день у нее не было съёмок. Преданные поклонники поддержали кумира и высказали ей свое восхищение.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 17:38

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