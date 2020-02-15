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Компания Lucid Motors провела закрытую презентацию нового электрического седана Air Electric

Компания Lucid Motors продемонстрировала свое новое творение с электрическим мотором. Калифорнийский бренд провел закрытую презентацию нового седана Air Electric.

На презентации присутствовали покупатели, внесшие первую плату за перспективную новинку. Несмотря на закрытость, информация об оснащенности электрокара стала известна. Как сообщают автоблогеры, мощный мотор позволяет машине преодолевать более четырех сотен миль на одном заряде, а также составляет 600 лошадиных сил.

Новинку уже называют главным конкурентом для Tesla, стартап вполне может обойти творения компании Илона Маска. Поскольку снимать на презентации было запрещено, вся информация об Air Electric известна из словесных описаний. Так, серийное транспортное средство не отличается от ранее показанной концепт-версии. Аккумуляторная батарея мощностью в 110 кВт/ч расположена посредине моторов. Ее особое строение дает возможность использовать АКБ, как независимый источник энергии.

Интерьер Air Electric минималистичен и выполнен из самых качественных материалов. Так, в обивке использована шерсть альпаки, кожа «Наппа» и алькантара. Расцветка салона выполнена в пяти вариациях, а экраны цифровой приборной панели, климат-контроля и информационно-развлекательного комплекса визуально не выделяются, оставаясь как бы на заднем плане всего оформления машины. Официальные продажи Lucid Motors начнутся в апреле 2020 года.

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Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 17:30

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