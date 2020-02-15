Ученые выяснили причину геомагнитной активности полей в космосе





После экспериментального наблюдения за 12 спутниками ученые обнаружили закономерность геомагнитной активности полей. Согласно данным, метеоритная пыль под воздействием ультрафиолетового излучения солнечных лучей попадает в магнитную зону поля, ослабляя его силу, однако само пылевое облако продолжает движение с прежней скоростью.Астрономы заметили, что в результате такого процесса, происходит затягивание ионизированных частиц в магнитное поле, и от его нерегулярных колебаний происходит магнитное возмущение. Такое изменение также называется геомагнитной бурей, которая может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.Как известно, изменения геомагнитной активности полей способны отражаться не только на показаниях оборудования и телескопах, но и на других космических объектах, в том числе и Земле. В ряде научных публикаций ученые описали влияние геомагнитных бурь на здоровье людей, однако данная тема еще продолжает изучаться специалистами.