После конфликта с Андреем Малаховым Ирину Отиеву пригласили спеть на свадьбе миллионеров

Знаменитость получила заманчивое предложение, но окончательный ответ пока не дала. Если Ирина Отиева согласится спеть на свадьбе миллионеров, то ей заплатят внушительный гонорар, который станет достойным дополнением к пособию. Государство выплачивает звезде 80-х пенсию в размере 44-х тысяч рублей. Сейчас артистка тяжело переживает конфликт с Андреем Малаховым., - заявила она и добавила, что благодарна за поддержку поклонников в Instagram.Исполнительница никогда не скрывала, что имеет пагубные привычки, а в последний раз она выступала на сцене 10 лет назад. После эфира, где Отиеву представили в плохом свете, заявив, что она страдает от алкогольной зависимости, певицу поддерживает 23-летняя дочь Злата. Девушка часто созванивается с матерью, хотя уже не живет с ней.