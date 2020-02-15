Специалисты назвали профессиональные секреты, о которых не рассказывают мастера маникюра





В первую очередь необходимо редко обрезать кутикулу, так как постоянное удаление делает ее грубой и не такой гладкой, как раньше. Лучше всего наносить тонкое покрытие не больше 1 мм. Когда ногти растут вниз, иx необходимо выровнять. Данную процедуру может провести мастер, а если он утверждает, что это невозможно, обратитесь к другому специалисту. При педикюре нельзя удалять кутикулу с мизинцев, так как без нее палец станет более уязвимым.Покрытие, которое уже «отросло», необходимо вовремя снимать, ведь там могут появится микротрещины. Самостоятельно сдирать лак не рекомендуется. Микротрещины, которые появляются из-за неправильного удаления покрытия, увеличивают риск появления грибковой инфекции.Редко мастера говорят про онихолизис. При данном заболевании ноготь может отслоится от основы и необходимо обратиться к врачу. Маникюр также может вызывать аллергию, симптомами которой являются шелушение и зуд.