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Специалисты назвали профессиональные секреты, о которых не рассказывают мастера маникюра

Специалисты рассказали о нескольких профессиональных секретах, о которых часто не говорят мастера маникюра. Многие из них помогут сохранить здоровье и красоту ногтей.

В первую очередь необходимо редко обрезать кутикулу, так как постоянное удаление делает ее грубой и не такой гладкой, как раньше. Лучше всего наносить тонкое покрытие не больше 1 мм. Когда ногти растут вниз, иx необходимо выровнять. Данную процедуру может провести мастер, а если он утверждает, что это невозможно, обратитесь к другому специалисту. При педикюре нельзя удалять кутикулу с мизинцев, так как без нее палец станет более уязвимым.

Покрытие, которое уже «отросло», необходимо вовремя снимать, ведь там могут появится микротрещины. Самостоятельно сдирать лак не рекомендуется. Микротрещины, которые появляются из-за неправильного удаления покрытия, увеличивают риск появления грибковой инфекции.

Редко мастера говорят про онихолизис. При данном заболевании ноготь может отслоится от основы и необходимо обратиться к врачу. Маникюр также может вызывать аллергию, симптомами которой являются шелушение и зуд.

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Общество
Добавил: Тарасюк Дарья Вчера, 17:11

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