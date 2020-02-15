Лера Кудрявцева поцеловала Сергея Лазарева в Германии

Музыкант опубликовал трогательный ролик с бывшей возлюбленной, в котором они запечатлены в кафе. На кадрах, снятых в Германии, Сергей Лазарев называет журналистку «малышкой», а она его – «моя любовь. Более того, Лера Кудрявцева даже поцеловала исполнителя в щеку. После этого они шутливо спели строчку из песни дуэта «Академия» «снова вместе, снова рядом». Знаменитости расстались в 2012 году, однако им удалось остаться друзьями. Звезды часто вместе ведут различные вечера и премии.Сейчас Кудрявцева живет в разных городах с молодым супругом Игорем Макаровым. С декабря прошлого года хоккеист играет за «Сибирь», из-за чего был вынужден переехать в Новосибирск. Недавно Лазарев рассмешил экс-партнершу после того, как она пережила срочную операцию на груди.