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Лера Кудрявцева поцеловала Сергея Лазарева в Германии

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев отправились в Германию, где выступят ведущими на «Песне года». Певец разместил в Instagram сюжет, в котором телеведущая его поцеловала.
Лера Кудрявцева поцеловала Сергея Лазарева в Германии

Музыкант опубликовал трогательный ролик с бывшей возлюбленной, в котором они запечатлены в кафе. На кадрах, снятых в Германии, Сергей Лазарев называет журналистку «малышкой», а она его – «моя любовь. Более того, Лера Кудрявцева даже поцеловала исполнителя в щеку. После этого они шутливо спели строчку из песни дуэта «Академия» «снова вместе, снова рядом». Знаменитости расстались в 2012 году, однако им удалось остаться друзьями. Звезды часто вместе ведут различные вечера и премии.

Сейчас Кудрявцева живет в разных городах с молодым супругом Игорем Макаровым. С декабря прошлого года хоккеист играет за «Сибирь», из-за чего был вынужден переехать в Новосибирск. Недавно Лазарев рассмешил экс-партнершу после того, как она пережила срочную операцию на груди.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 17:07

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