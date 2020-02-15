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T-Mobile раздает 1,2 миллиона долларов в подарочных картах Amazon

Американский оператор сотовой связи T-Mobile проводит щедрую акцию среди своих клиентов. Так, в подарочных картах Amazon компания раздает 1,2 миллиона долларов.
T-Mobile раздает 1,2 миллиона долларов в подарочных картах Amazon

Кампания по привлечению новых клиентов подразумевает множество призов для уже существующих абонентов сети. Клиенту для получения своеобразной награды необходимо будет воспользоваться приложением Tuesdays от T-Mobile, также можно зарегистрироваться на интернет-портале компании.

Причем право на получение приза через сетевой ресурс получают и те, кто не является абонентом компании. Для этого 18 февраля, начиная с 5 утра (13:00 по Москве) необходимо подать заявку на свое участие в акции. Длительность предложения составляет 24 часа, уже 19 февраля заявления от клиентов принимать не будут. Главные призы ждут 200 счастливчиков, каждый из которых получит на карту 500 долларов.

Еще тысячу участников наградят сертификатами Amazon на 100 долларов, и сразу 200 тысяч заявителей получат небольшое поощрение в размере 5 долларов. Как посчитали в Сети поклонники сервисов от T-Mobile, общее число призов превышает 201 тысячу. Вместе с призовым фондом в 1,2 миллиона долларов США данная акция является одной из самых привлекательных предложений на рынке мобильных услуг.

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Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 17:03

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