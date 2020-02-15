В Санкт-Петербурге актер Виктор Соловьев сбил человека из-за нахождения в нетрезвом виде

Выяснилось, что звезда популярного в свое время многосерийного фильма «Убойная» не увидел водителя, который по неизвестной причине припарковался у обочины для починки машины. При этом известно, что на дороге был выставлен знак аварийной остановки. Вот только Виктор Соловьев его не заметил. Прибившие на место ДТП сотрудники полиции установили, что артист находился за рулем BMW X6 под воздействием алкоголя, а вот пострадавшего медики госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам стражей порядка, степень нетрезвости знаменитости достигала 0,711 мг/л. По факту аварии против актера завели уголовное дело.Телезрители помнят Соловьева не только по некоторым сериалам, в которых, он снимался и был режиссёром. Артист сотрудничал с «Лицедеями», а именно с юмористом Вячеславом Полуниным.