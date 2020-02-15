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В Удмуртии заработал Центр сопровождения клиентских операций ПCБ

В эту субботу, 15 февраля, в Удмуртии состоялась церемония открытия Центра сопровождения клиентских операций (ЦСКО) ПСБ. Новый Центр, как отмечают в банке, будет работать в круглосуточном режиме и обеспечит поддержку операций клиентов. На открытии Центра присутствовали Председатель банка Петр Фрадков и глава Республики Александр Бречалов. Они осмотрели современные помещения ЦСКО ПСБ, которые еще в прошлом году были пустующими помещениями одного из корпусов завода «Буммаш».Об этом сообщает сетевое издание Solovei.info.

«Центр будет поддерживать операции клиентов по всей стране. Перед его руководством сейчас поставлена цель привлечь на работу более 300 новых сотрудников. В Центре будет запущено направление ИТ-сопровождения и внедрения соответствующих решений для систем банка, а также заработают подразделения по сопровождению и поддержке операций клиентов розничного, среднего и малого бизнесов», - прокомментировал планы Петр Фрадков.

В свою очередь глава Удмуртии Бречалов дал высокую оценку перспективе открытия такого Центра в Республике. По его словам, появление в регионе такого центра позволяет создать еще 300 новых рабочих мест для местных жителей. «Центр – это 50 уже существующих рабочих мест для Республики. Раньше эти помещения просто пустовали, теперь же они стали настоящим деловым центром с подразделениями для крупнейших федеральных компаний. Мы активно занимаемся инвентаризацией неиспользуемого имущества. Есть уже и результаты: дополнительно от этой работы бюджет получил 343 млн рублей», - отметил он.

Новый Центр ПСБ в Удмуртии занял сразу четыре этажа и порядка 3000 квадратных метров суммарной площади. Он был создан для обеспечения централизации основных функций банка, направленных на поддержку бизнес-процессов, что позволяет повысить качество, эффективность и скорость обслуживания клиентов ПСБ. На данный момент во всех помещениях Центра сопровождения клиентских операций банка проведены соответствующие ремонтные работы, завезена новая мебель и установлена необходимая техника.

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Экономика
Добавил: Сергей Вчера, 16:40

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