В Удмуртии заработал Центр сопровождения клиентских операций ПCБ





«Центр будет поддерживать операции клиентов по всей стране. Перед его руководством сейчас поставлена цель привлечь на работу более 300 новых сотрудников. В Центре будет запущено направление ИТ-сопровождения и внедрения соответствующих решений для систем банка, а также заработают подразделения по сопровождению и поддержке операций клиентов розничного, среднего и малого бизнесов», - прокомментировал планы Петр Фрадков.В свою очередь глава Удмуртии Бречалов дал высокую оценку перспективе открытия такого Центра в Республике. По его словам, появление в регионе такого центра позволяет создать еще 300 новых рабочих мест для местных жителей. «Центр – это 50 уже существующих рабочих мест для Республики. Раньше эти помещения просто пустовали, теперь же они стали настоящим деловым центром с подразделениями для крупнейших федеральных компаний. Мы активно занимаемся инвентаризацией неиспользуемого имущества. Есть уже и результаты: дополнительно от этой работы бюджет получил 343 млн рублей», - отметил он.Новый Центр ПСБ в Удмуртии занял сразу четыре этажа и порядка 3000 квадратных метров суммарной площади. Он был создан для обеспечения централизации основных функций банка, направленных на поддержку бизнес-процессов, что позволяет повысить качество, эффективность и скорость обслуживания клиентов ПСБ. На данный момент во всех помещениях Центра сопровождения клиентских операций банка проведены соответствующие ремонтные работы, завезена новая мебель и установлена необходимая техника.