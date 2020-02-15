Ученые выяснили, почему слоны проявляют заботу об умерших сородичах





Долгое время ученые спорят о причинах интереса слонов к сородичам даже в том случае, если они не являются родственниками. Сотрудники Смитсоновского института и Университета штата Колорадо провели обзор 32 полевых наблюдений и 12 источников, что позволило выявить закономерности. Чаще всего эти животные приближались к телам других слонов и осматривали тушу, а обоняние позволяло им идентифицировать тело. Упавших замертво слонов пытались тащить или поднять. Мотивы, лежащие в основе данного поведения, могут сильно отличаться. Например, некоторые особи часто посещают могилы других, что эксперты связали с эмоциями.Дело в том, что слоны формируют длительные связи, так как живут в группа с явным делением на касты, которые могут разделяться и сливаться. Они используют продвинутый нюх, память и умственные способности в общении, а последние исследования указывают на наличие у них чувств.