АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Самый крутой кроссовер Geely: Эксперты рассказали о преимуществах Coolray

На мировой рынок вышла новая модель компании Geely, Coolray с момента старта продаж показала высокий спрос. Эксперты назвали главные преимущества новинки с индексом SX11, самого крутого кроссовера в линейке китайского производителя.

В первую очередь внимание гипотетического покупателя акцентируется на модульной платформе машины. Если в Haval работают лучшие зарубежные специалисты, а GAC Motor или Changan, создают успешные коллаборации, то руководство Geely задействует оба варианта. Результатом такого подхода стала уникальная в своем роде база для производства автомобилей, причем в сразу трех модификациях. В Coolray установлена BMA-архитектура, позволяющая выпускать кроссоверы в более короткие сроки. При всей компактности модулей на ней возможно устанавливать сразу шесть типов кузовов, от минивэнов до универсалов, это свыше десяти моделей. В BMA реализована одна из лучших организаций пространства внутри машины. Coolray максимально безопасен и удобен для пассажиров. Благодаря таким качествам у машины великолепные отзывы, их эксперты также приводят в пример, как одно из преимуществ модели.

В Сети можно найти множество восхищенных отзывов о машине, а также полезных лайфхаков для получения дополнительных плюсов от ее эксплуатации. Так, в Белоруссии после выхода новинки, многие откровенно сокрушались, что не подождали этого момента, купив другие модели. В СМИ и на форумах расхваливают 1,5-литровый двигатель на 177 лошадиных сил, роботизированную семиступенчатую трансмиссию и разгон до 100 километров всего за 10 секунд. При этом авто динамично, а также довольно оригинально оформлено. Именно внешний вид специалисты считают еще одним преимуществом модели. Все автомобили бренда Geely отличаются качественным экстерьером и интерьерными решениями. В Coolray очень гармонично сочетаются традиционный дизайн марки и инновационность.

Так, радиаторная решетка в новинке разделена на секции, а светодиоды фар сужены, противотуманные фары встроены в увеличенные воздухоотводы. Усиливают эффект «парящая крыша» и арки колес, в салоне внимание привлекают КПП-джойстик, виртуальная приборная панель и большой монитор мультимедийки. При этом оснастили машину исключительно премиальной техникой, которую считают следующей причиной купить внедорожник. На борту машины круиз-контроль с широкой адаптацией, обогрев сидений и рулевого колеса и «дворников». Множество «ассистентов» помогут водителю в самых сложных ситуациях. Считают профессионалы преимуществом даже название модели, «крутой луч» звучит очень молодежно и символически, выделяя автомобиль с ярким дизайном и премиальными технологиями.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 16:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Штурм об отношениях с матерью: «Ей больше нравится, когда мне…
Покойная Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде…
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой…
Названы продукты, обладающие сильным мочегонным…
Учёные рассказали о поглощении Земли Солнцем в ходе…
Александр Васильев опроверг слухи о романе с Юлией…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров шокирован смертью 17-летней…
Xiaomi выпустила серию гибридных флешек Jessis M с разными…
Андрей Разин подарил своей приемной бабушке Валентине Гостевой авто-карету…
Филипп Киркоров опроверг слухи об отказе Леонардо Ди Каприо сделать совместный снимок на церемонии…
Елена Проклова зарабатывает деньги на дом, который строит ее бывший муж Андрей…
Ученые: Употребление клубники способствует уменьшению опухоли при раке…
Максим Галкин без Аллы Пугачевой отправился в отпуск с детьми Лизой и…
Медики перечислили продукты, помогающие суставам оставаться…
"Приходится крутиться": Юрий Куклачев раскрыл размер своей…
«Любовь непоколебима»: Дагестанцы поддержали Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной…
Медики рассказали о главных признаках переизбытка соли в рационе…
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком…
Медики назвали признаки депрессии у…
В некоторые случаях занятия на турнике могут принести вред организму человека -…
В Сети появились первые изображения нового Volkswagen…
Названы продукты с наибольшим содержанием…
Учёные рассказали, что сон на высокой подушке вреден для здоровья…
Специалисты назвали продукты, которые нельзя есть в сыром…
Ученые приготовили блюда по рецептам 4000-летней кухни…
Учёные рассказали, как по ушам можно определить интеллект…
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной смородины для организма…
Головоногие моллюски умеют питаться по строгому расписанию, чтобы полакомиться самой вкусной…
Просмотреть все новости