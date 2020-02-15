Самый крутой кроссовер Geely: Эксперты рассказали о преимуществах Coolray





В первую очередь внимание гипотетического покупателя акцентируется на модульной платформе машины. Если в Haval работают лучшие зарубежные специалисты, а GAC Motor или Changan, создают успешные коллаборации, то руководство Geely задействует оба варианта. Результатом такого подхода стала уникальная в своем роде база для производства автомобилей, причем в сразу трех модификациях. В Coolray установлена BMA-архитектура, позволяющая выпускать кроссоверы в более короткие сроки. При всей компактности модулей на ней возможно устанавливать сразу шесть типов кузовов, от минивэнов до универсалов, это свыше десяти моделей. В BMA реализована одна из лучших организаций пространства внутри машины. Coolray максимально безопасен и удобен для пассажиров. Благодаря таким качествам у машины великолепные отзывы, их эксперты также приводят в пример, как одно из преимуществ модели.В Сети можно найти множество восхищенных отзывов о машине, а также полезных лайфхаков для получения дополнительных плюсов от ее эксплуатации. Так, в Белоруссии после выхода новинки, многие откровенно сокрушались, что не подождали этого момента, купив другие модели. В СМИ и на форумах расхваливают 1,5-литровый двигатель на 177 лошадиных сил, роботизированную семиступенчатую трансмиссию и разгон до 100 километров всего за 10 секунд. При этом авто динамично, а также довольно оригинально оформлено. Именно внешний вид специалисты считают еще одним преимуществом модели. Все автомобили бренда Geely отличаются качественным экстерьером и интерьерными решениями. В Coolray очень гармонично сочетаются традиционный дизайн марки и инновационность.Так, радиаторная решетка в новинке разделена на секции, а светодиоды фар сужены, противотуманные фары встроены в увеличенные воздухоотводы. Усиливают эффект «парящая крыша» и арки колес, в салоне внимание привлекают КПП-джойстик, виртуальная приборная панель и большой монитор мультимедийки. При этом оснастили машину исключительно премиальной техникой, которую считают следующей причиной купить внедорожник. На борту машины круиз-контроль с широкой адаптацией, обогрев сидений и рулевого колеса и «дворников». Множество «ассистентов» помогут водителю в самых сложных ситуациях. Считают профессионалы преимуществом даже название модели, «крутой луч» звучит очень молодежно и символически, выделяя автомобиль с ярким дизайном и премиальными технологиями.