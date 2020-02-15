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Владимир Зеленский хочет провести выборы в Крыму по украинским законам

Владимир Зеленский выразил надежду на то, что выборы в Крыму станет возможным провести согласно украинским законам. Такое заявление прозвучало в ходе его речи в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.

Известно, что местные выборы состоятся на Украине уже в середине осени 2020. Зеленский надеется, что затронут они также нынешние ДНР и ЛНР, а также Крым. Президент отметил, что готов к диалогу с мирным населением, но вступать в переговоры с представителями названных территорий он намерения не имеет. В то же время Зеленский указал, что проведет беседу только с теми, кто получил признание со стороны международного права.

Зеленский выразил уверенность, что до окончания своего срока на занимаемом посту войну на востоке страны удастся остановить. При этом недавно помощник главы государства Андрей Ермак отметил, что провести выборы власти намереваются в том числе на Донбассе.

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Политика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 16:04

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