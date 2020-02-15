Медики дали несколько советов для сохранения здоровья поджелудочной железы





Рекомендуется включить в свой рацион брокколи, брюссельскую и цветную капусту, и употреблять их не реже 2-х в неделю. В составе овощей находится большое количество полезных веществ, которые улучшают здоровье органа.Отказ от курения поможет уберечь легкие, поджелудочную железу, а также кожу и волосы человека. У людей, которые имеют данную пагубную привычку, выше риск появления рака. Необходимо исключить из своего рациона спиртные напитки и вредную пищу, а заменить их можно на более полезные овощи, фрукты и другие продукты.Специалисты рекомендуют иногда проводить детокс организма в профилактических целях. Для очистки можно выпивать не меньше 10 стаканов воды в день. Таким образом человек сможет избавить свой организм от различных токсинов и шлаков, которые пагубно влияют на него.Коктейли из овощей также полезны для поджелудочной железы. Специалисты рекомендуют смешать морковный сок с водой, добавить сельдерей и брюссельскую капусту, а далее измельчить все в блендере. Полученная жидкость поможет улучшить здоровье органа.