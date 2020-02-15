Татьяна Брухунова не отмечала День всех влюбленных с Петросяном: «Не понимаю сути праздника»
Татьяна Брухунова рассказала подписчикам в Instagram, что не стала отмечать День всех влюбленных. По словам возлюбленной комика, она не понимает сути данного праздника.
Как сказала 30-летняя помощница артиста, она «любит каждый день, а не только 14 февраля». Татьяна Брухунова состоит в отношениях с 74-летним юмористом несколько лет, а ради нее он развелся со своей женой и коллегой по творческому цеху Еленой Степаненко. Сейчас бывшие супруги занимаются разделом имущества и, судя по всему, этот процесс очень долгий. Экс-избранница Евгения Петросяна не собирается уступать знаменитости ничего из совместно нажитого имущества, а ее позицию поддерживает общая дочь звезд Виктория.
Наследница не одобрила новые отношения родителя. Она уверена, что у Брухуновой есть свои цели, одной из которых является наследство сатирика.
Как сказала 30-летняя помощница артиста, она «любит каждый день, а не только 14 февраля». Татьяна Брухунова состоит в отношениях с 74-летним юмористом несколько лет, а ради нее он развелся со своей женой и коллегой по творческому цеху Еленой Степаненко. Сейчас бывшие супруги занимаются разделом имущества и, судя по всему, этот процесс очень долгий. Экс-избранница Евгения Петросяна не собирается уступать знаменитости ничего из совместно нажитого имущества, а ее позицию поддерживает общая дочь звезд Виктория.
Наследница не одобрила новые отношения родителя. Она уверена, что у Брухуновой есть свои цели, одной из которых является наследство сатирика.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 16:09