Татьяна Брухунова не отмечала День всех влюбленных с Петросяном: «Не понимаю сути праздника»

Как сказала 30-летняя помощница артиста, она «любит каждый день, а не только 14 февраля». Татьяна Брухунова состоит в отношениях с 74-летним юмористом несколько лет, а ради нее он развелся со своей женой и коллегой по творческому цеху Еленой Степаненко. Сейчас бывшие супруги занимаются разделом имущества и, судя по всему, этот процесс очень долгий. Экс-избранница Евгения Петросяна не собирается уступать знаменитости ничего из совместно нажитого имущества, а ее позицию поддерживает общая дочь звезд Виктория.Наследница не одобрила новые отношения родителя. Она уверена, что у Брухуновой есть свои цели, одной из которых является наследство сатирика.