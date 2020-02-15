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Алсу порадовала поклонников эффектным образом в черном платье на концерте в Кремле

В честь Дня Святого Валентина Алсу приняла участие в «Празднике для всех влюбленных», организованным «МУЗ-ТВ». Певица выступила на концерте в Кремле, порадовав поклонников эффектным образом в черном платье.
Алсу порадовала поклонников эффектным образом в черном платье на концерте в Кремле

Звезда российской эстрады исполнила на мероприятии романтическую композицию «Герои любимых романов», а для появления на публике предпочла стиль total black. Алсу была одета в короткое черное платье, основная часть которого была выполнена из шелка. Левое плечо знаменитости было открыто, а правое скрывал объемный бархатный рукав. Сдержанности образу исполнительницы добавили плотные темные колготки, а акцент на внешности сделали серьги и крупное кольцо. Ранее артистка рассказывала, что за романтику в ее семье отвечает супруг Ян Абрамов, который часто радует жену сюрпризами. По словам певицы, после концерта она с мужем собирается отметить праздник в домашней обстановке.

За кулисами шоу в Кремле артистка спела строчку из новой песни. Для своих поклонников со сцены пели также другие звезды, в том числе Митя Фомин, Нюша и Валерия. Кроме этого, концерт посетила и Юлианна Караулова, выбрав в качестве наряда красный топ и черные кожаные штаны. Не так давно 13-летняя дочь Алсу поразила фанатов родительницы. Микелла Абрамова стала выше матери ростом.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 15:58

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