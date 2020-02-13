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«Большинство получают еще меньше»: Борис Грачевский назвал размер своей пенсии

Известный российский режиссер Борис Грачевский рассказал журналистам о том, какую пенсию получает. Как выяснилось, размер ежемесячного пособия худрука популярного детского киножурнала «Ералаш» чуть выше, чем у большинства его знаменитых коллег.
«Большинство получают еще меньше»: Борис Грачевский назвал размер своей пенсии

«У меня пенсия примерно 27 000 рублей. Разумеется, немного, но я знаю, что большинство артистов получают еще меньше. В этом смысле могу даже назвать причину – у меня просто никогда в жизни не было нелегальной черной зарплаты», - отметил режиссер. Кроме всего прочего, Борис Грачевский подчеркивает, если он перестанет работать, то размер его пенсии вырастет еще в два раза, поскольку он также является лауреатом госпремии. В то же самое время он посетовал, что на 27 000 рублей сегодня прожит довольно сложно. Впрочем, пока на полноценную пенсию режиссер жить не собирается, по его словам, он работает уже четыре с половиной десятка лет и просто не представляет себе жизнь без работы.

Примечательно, что в последнее время отечественные знаменитости стали все чаще раскрывать размер своих пенсий. Не так давно певец Юрий Лоза посетовал на то, что его пенсия составляет скромные 12 000, а вот эстрадный юморист Евгений Петросян, по его же словам, получает от государства «чуть больше 20 тысяч», в то время как пенсия бессменной ведущей «Аншлага» Регины Дубовицкой примерно на 20% меньше, чем у Евгения Вагановича.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:25

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