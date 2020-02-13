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"Я на диете": Роман Макеев холодно ответил на вопросы по поводу нового романа Алены Рапунцель

Экс-участник проекта "Дом-2" и бывший избранник Алены Савкиной Роман Макеев на своей странице в Instagram ответил на вопросы поклонников. Мужчина отметил, что роман бывшей избранницы ему вовсе не интересен, а потому планировать месть он не намерен.
"Я на диете": Роман Макеев холодно ответил на вопросы по поводу нового романа Алены Рапунцель

Роман Макеев буквально несколько недель назад помирился с Аленой Савкиной, а затем и пришел в Периметр вслед за возлюбленной, планировал забрать ее с собой и жить счастливо. Однако мать Рапунцель-младшей Татьяна Владимировна Григорьевская оказалась категорически против этих отношений, в итоге влюбленные расстались.

Теперь же Алена Савкина закрутила новый роман, а ее избранником стал 33-летний массажист Денис Мокроусов. Мать звезды проекта "Дом-2" в восторге от мужчины и дает своей дочери советы, как не сглазить эти отношения. Поклонники решили поинтересоваться у Романа Макеева, как он относится к такому развитию событий. Ему предложили вспомнить о "блюде, которое едят холодным", намекнув на месть, но звукорежиссер поспешил ответить, что он на диете.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:18

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