Майя Купина: «Дмитренко оскорбили нашу семью»
На проекте "Дом-2" не утихают ссоры и скандалы с участием семьи Дмитренко. Свое мнение по этому поводу высказала и Майя Донцова, отметив, что Рапунцель и ее супруг постоянно обижают ее семью.
Майя Донцова рассказала, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко постоянно жалуются, что коллеги их обижают. Тем не менее, на самом деле, по словам звезды реалити-шоу, все обстоит не так. Коллеги сами провоцируют скандалы, что подтверждает недавняя ситуация с Алексеем Купиным.
Майя Донцова отметила, ее супруг сказал Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко только несколько слов, а вот в ответ посыпалось очень много оскорблений и обвинений, не достойных семьи участников проекта. Ситуация пока никак не наладилась, Купины просто перестали полностью общаться с соседями и наслаждаются компанией друг друга.
Майя Донцова рассказала, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко постоянно жалуются, что коллеги их обижают. Тем не менее, на самом деле, по словам звезды реалити-шоу, все обстоит не так. Коллеги сами провоцируют скандалы, что подтверждает недавняя ситуация с Алексеем Купиным.
Майя Донцова отметила, ее супруг сказал Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко только несколько слов, а вот в ответ посыпалось очень много оскорблений и обвинений, не достойных семьи участников проекта. Ситуация пока никак не наладилась, Купины просто перестали полностью общаться с соседями и наслаждаются компанией друг друга.