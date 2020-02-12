Майя Купина: «Дмитренко оскорбили нашу семью»





Майя Донцова рассказала, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко постоянно жалуются, что коллеги их обижают. Тем не менее, на самом деле, по словам звезды реалити-шоу, все обстоит не так. Коллеги сами провоцируют скандалы, что подтверждает недавняя ситуация с Алексеем Купиным.Майя Донцова отметила, ее супруг сказал Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко только несколько слов, а вот в ответ посыпалось очень много оскорблений и обвинений, не достойных семьи участников проекта. Ситуация пока никак не наладилась, Купины просто перестали полностью общаться с соседями и наслаждаются компанией друг друга.