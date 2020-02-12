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Дружба за деньги: Анастасии Волочковой предложили 35 миллионов за прогулку с шейхом на яхте

Платить знаменитостям за их время, потраченное в том числе и на обычное общение – привычное дело для состоятельных людей. Дружба со звездами за деньги – популярный тренд и прибыльный бизнес. Как оказалось, в число таких знаменитостей, за встречу с которыми богачи готовы выложить приличную сумму, входит и известная российская балерина Анастасия Волочкова.
Дружба за деньги: Анастасии Волочковой предложили 35 миллионов за прогулку с шейхом на яхте

Как пишет «Комсомолка», Волочкову однажды пытались пригласить на день рождения шейха эмирата Абу-Даби Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна. Причем, за встречу с балериной вторая сторона была готова выложить полмиллиона евро или около 35 миллионов в рублевом эквиваленте. Отмечается также, что эта сумма предлагалась артистке за «прогулку с именинником на яхте». В числе приглашенных на это мероприятие гостей значились также рэпер Jay Z, певица Бейонсе и певец Джастин Бибер, а также многие другие именитые знаменитости.

Примечательно, что совсем недавно похожее предложение поступило и светской львице, бывшей пассии исполнителя Прохора Шаляпина Анне Калашниковой. По ее словам, с ней также связывалась ассистентка 71-летнего шейха Абу-Даби.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:03

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