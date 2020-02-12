Иосиф Оганесян и Алексей Купин встали на защиту Татьяны Владимировны Григорьевской





Алексей Купин осудил сестер Рапунцель за их поведение, ведь они обижают мать. Сам же возлюбленный Майи Донцовой, как ни странно, с ее матерью так и не смог нормально общаться, хотя они встречаются периодически и проводят время с родителями. Тем не менее, если бы молодожены жили вместе с родителями, ситуация бы поменялась, уверены поклонники реалити-шоу.Возлюбленный Саши Черно пошел еще дальше и даже посвятил Татьяне Владимировне Григорьевской пост в социальной сети Instagram, чтобы оказать ей свою поддержку. Однако, как и в первом случае, в его искренность мало кто поверил, ведь до этого Оганесян тоже ругался с семьей Дмитренко, а потому у него есть личные мотивы.