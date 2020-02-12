АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Иосиф Оганесян и Алексей Купин встали на защиту Татьяны Владимировны Григорьевской

Иосиф Оганесян и Алексей Купин после скандала вокруг обиженной беременной Алены Рапунцель и ее матери неожиданно встали на сторону Татьяны Владимировны Григорьевской. Последний выступил, по его словам, в защиту всех матерей на проекте, хотя с матерью своей избранницы общий язык так и не нашел.
Иосиф Оганесян и Алексей Купин встали на защиту Татьяны Владимировны Григорьевской

Алексей Купин осудил сестер Рапунцель за их поведение, ведь они обижают мать. Сам же возлюбленный Майи Донцовой, как ни странно, с ее матерью так и не смог нормально общаться, хотя они встречаются периодически и проводят время с родителями. Тем не менее, если бы молодожены жили вместе с родителями, ситуация бы поменялась, уверены поклонники реалити-шоу.

Возлюбленный Саши Черно пошел еще дальше и даже посвятил Татьяне Владимировне Григорьевской пост в социальной сети Instagram, чтобы оказать ей свою поддержку. Однако, как и в первом случае, в его искренность мало кто поверил, ведь до этого Оганесян тоже ругался с семьей Дмитренко, а потому у него есть личные мотивы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Раскрыты снимки и параметры нового Volkswagen Tayron…
Майя Купина: «Дмитренко оскорбили нашу…
Из-за образования Огненного кольца в Тихом океане седьмой континент Зеландия ушел под…
Владимир Сычев показал редкое фото с 80-летней Галиной…
Дружба за деньги: Анастасии Волочковой предложили 35 миллионов за прогулку с шейхом на…
Ученые установили более низкий риск развития деменции у мужчин высокого…
«С днем рождения, Би»: бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру раскрыл поклонникам ее…
Samsung представила новый фотосенсор с разрешением 108…
«Всего шесть дней в месяц»: Роман Маякин пожаловался, что редко видит единственного…
Иосиф Оганесян и Алексей Купин встали на защиту Татьяны Владимировны…
Елена Малышева показала танец со шприцами под кавер на песню «Невеста» группы «Мумий…
Участница «Дом-2» Анна Левченко шантажирует Валерия Блюменкранца…
Леван Горозия проиграл суд о взыскании 147 млн рублей с Тимати и Black…
Появились подробности о презентации Honor…
Игорь Николаев показал необычную фотографию своей…
В Антарктиде образовался новый гигантский…
Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова вышла на дорогу в одном бюстгальтере и рваных…
NASA ищет новое поколение астронавтов для высадки на Марс и…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова довела Анастасию Стяцевят до…
Высоту полета авиалайнеров изменят для борьбы с глобальным…
Жан-Поль Готье на передаче Ксении Собчак признал, что Вассерман красивее Кадырова и Little…
Продажи автомобилей Haval в России выросли почти на…
Александр Васильев порекомендовал Марии Мироновой не носить джинсы, так как это не…
"Закончились деньги на Ольгу Бузову": Рустам Солнцев раскрыл секрет сотрудничества Давида Манукяна с Егором…
Ездил в церковь в день крушения: Журналисты восстановили последние 24 часа жизни погибшего звезды НБА Коби…
Известная корейская актриса Го Су Юнг умерла на 25-м году…
Илье Яббарову не понравился новый избранник Алены Савкиной Денис…
В Минпромторге не ожидают перебоев в поставках смартфонов в РФ из-за…
Просмотреть все новости