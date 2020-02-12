Иосиф Оганесян и Алексей Купин встали на защиту Татьяны Владимировны Григорьевской
Иосиф Оганесян и Алексей Купин после скандала вокруг обиженной беременной Алены Рапунцель и ее матери неожиданно встали на сторону Татьяны Владимировны Григорьевской. Последний выступил, по его словам, в защиту всех матерей на проекте, хотя с матерью своей избранницы общий язык так и не нашел.
Алексей Купин осудил сестер Рапунцель за их поведение, ведь они обижают мать. Сам же возлюбленный Майи Донцовой, как ни странно, с ее матерью так и не смог нормально общаться, хотя они встречаются периодически и проводят время с родителями. Тем не менее, если бы молодожены жили вместе с родителями, ситуация бы поменялась, уверены поклонники реалити-шоу.
Возлюбленный Саши Черно пошел еще дальше и даже посвятил Татьяне Владимировне Григорьевской пост в социальной сети Instagram, чтобы оказать ей свою поддержку. Однако, как и в первом случае, в его искренность мало кто поверил, ведь до этого Оганесян тоже ругался с семьей Дмитренко, а потому у него есть личные мотивы.
Алексей Купин осудил сестер Рапунцель за их поведение, ведь они обижают мать. Сам же возлюбленный Майи Донцовой, как ни странно, с ее матерью так и не смог нормально общаться, хотя они встречаются периодически и проводят время с родителями. Тем не менее, если бы молодожены жили вместе с родителями, ситуация бы поменялась, уверены поклонники реалити-шоу.
Возлюбленный Саши Черно пошел еще дальше и даже посвятил Татьяне Владимировне Григорьевской пост в социальной сети Instagram, чтобы оказать ей свою поддержку. Однако, как и в первом случае, в его искренность мало кто поверил, ведь до этого Оганесян тоже ругался с семьей Дмитренко, а потому у него есть личные мотивы.