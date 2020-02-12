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«С днем рождения, Би»: бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру раскрыл поклонникам ее прозвище

Бывший муж известной голливудской актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру поздравил знаменитость с 51-м днем рождения. Вместе с поздравлениями в адрес экс-возлюбленной Теру также решил раскрыть тайное прозвище, которым он называл звезду сериала «Друзья» во время брака.
«С днем рождения, Би»: бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру раскрыл поклонникам ее прозвище

В stories на своей страничке в социальной сети Instagram Джастин Теру опубликовал забавное фото именинницы и добавил к нему надпись «Happy birthday B», что можно буквально перевести как «С днем рождения, Би». Впрочем, он так и не рассказал о том, почему выбрал для бывшей супруги именно это прозвище. Не раскрыла секрет его происхождения и сама Дженнифер Энистон, которую поклонники буквально завалили вопросами по этому поводу на ее страничке.

Стоит отметить, что Теру и Энистон познакомились в 2011 году во время съемок «Жажды странствий», после чего между ними и завязались отношения. Впрочем, узаконить свой союз пара решилась лишь в 2015 году. В начале позапрошлого года актриса объявила о разводе с мужем. К слову, сейчас бывшие супруги поддерживают хорошие отношения, а потому постоянно поздравляют друг друга с праздниками и именинами.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:59

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