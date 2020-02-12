Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова вышла на дорогу в одном бюстгальтере и рваных шортах
Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова показала на своей странице в Instagram снимок в одном бюстгальтере и коротких шортах, причем вышла она в таком виде прямо на дорогу. Таким образом экс-участница реалити-шоу продемонстрировала свое отношение к негативу со стороны окружающих.
"У меня уже иммунитет на любые высказывания в мой адрес", - написала Маргарита Овсянникова под новой публикацией в своем микроблоге. В кадре блондинка к удивлению поклонников появилась в летнем наряде, таким образом показав, что не зависит от мнения окружающих ее людей.
Вместо негатива, тем не менее, Марго Овсянникову поддержали ее преданные поклонники. Блондинку назвали красивой и успешной, похвалив ее за то, что девушка не поддается критике со стороны чужих ей людей.
"У меня уже иммунитет на любые высказывания в мой адрес", - написала Маргарита Овсянникова под новой публикацией в своем микроблоге. В кадре блондинка к удивлению поклонников появилась в летнем наряде, таким образом показав, что не зависит от мнения окружающих ее людей.
Вместо негатива, тем не менее, Марго Овсянникову поддержали ее преданные поклонники. Блондинку назвали красивой и успешной, похвалив ее за то, что девушка не поддается критике со стороны чужих ей людей.