Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова вышла на дорогу в одном бюстгальтере и рваных шортах

"У меня уже иммунитет на любые высказывания в мой адрес", - написала Маргарита Овсянникова под новой публикацией в своем микроблоге. В кадре блондинка к удивлению поклонников появилась в летнем наряде, таким образом показав, что не зависит от мнения окружающих ее людей.Вместо негатива, тем не менее, Марго Овсянникову поддержали ее преданные поклонники. Блондинку назвали красивой и успешной, похвалив ее за то, что девушка не поддается критике со стороны чужих ей людей.