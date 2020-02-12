«Всего шесть дней в месяц»: Роман Маякин пожаловался, что редко видит единственного сына





Примечательно, что отношения между актером и бизнесвумен начались почти сразу после ее развода с супругом, в браке с которым она родила троих детей. Подарила она наследника и Маякину – сейчас их сыну Михаилу уже 8 лет. По словам артиста, их отношения дали трещину из-за того, что жена не захотела идти по выбранному им новому пути, причем, сыну Роман Маякин сразу же рассказал о произошедшем. Теперь же артист сетует на серьезные изменения в жизни, из-за которых он почти не имеет возможности видеться с единственным сыном, передает портал «Телепрограмма».«У меня всего шесть дней в месяц, когда я могу видеться с сыном. Ему уже 8 лет, он довольно взрослый мальчик, поэтому мы всегда поддерживаем связь. Однако у меня очень долгий проект, из-за которого я на полгода уезжал. Приходилось общаться только по телефону», - посетовал Маякин.