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«Всего шесть дней в месяц»: Роман Маякин пожаловался, что редко видит единственного сына

Российский актер Роман Маякин получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Триггер» и «Сладкая жизнь», а также участию в прошлогоднем сезоне «Последнего героя». Совсем недавно артист расстался с возлюбленной Еленой Кулевой после 11 лет отношений, поэтому теперь очень редко видится со своим единственным сыном.
«Всего шесть дней в месяц»: Роман Маякин пожаловался, что редко видит единственного сына

Примечательно, что отношения между актером и бизнесвумен начались почти сразу после ее развода с супругом, в браке с которым она родила троих детей. Подарила она наследника и Маякину – сейчас их сыну Михаилу уже 8 лет. По словам артиста, их отношения дали трещину из-за того, что жена не захотела идти по выбранному им новому пути, причем, сыну Роман Маякин сразу же рассказал о произошедшем. Теперь же артист сетует на серьезные изменения в жизни, из-за которых он почти не имеет возможности видеться с единственным сыном, передает портал «Телепрограмма».

«У меня всего шесть дней в месяц, когда я могу видеться с сыном. Ему уже 8 лет, он довольно взрослый мальчик, поэтому мы всегда поддерживаем связь. Однако у меня очень долгий проект, из-за которого я на полгода уезжал. Приходилось общаться только по телефону», - посетовал Маякин.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:51

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