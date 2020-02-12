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Елена Малышева показала танец со шприцами под кавер на песню «Невеста» группы «Мумий Тролль»

[bВрач Елена Малышева станцевала танец с бутафорскими шприцами больших размеров под кавер на песню «Невеста» группы «Мумий Тролль». Видеоролик, который сняли в 2014 году, внезапно привлёк внимание пользователей Сети и сделал его очень популярным.[/b]

Авторы программы поменяли текст, добавив в него информацию о вакцинах и прививках, помогающие в борьбе с «раком шейки матки и гепатитом». Стоит отметить, подобное творчество Малышева практикует не впервые. В феврале 2019-го врач оскандалилась из-за «танца матки» одной из участниц передачи. Данное выступление телеведущая пояснила тем, что программа призвана не только рассказать интересную информацию из области медицины, но развлечь зрителей и телезрителей, а лекционные нотации в эфире никому не интересны.

Актриса Светлана Галка, которая участвовала в номере, не усмотрела в этом ничего предосудительного. Согласно её утверждениям, она не стыдиться своего танца и даже представить не могла подобной отрицательной реакции от зрителей. Елена Малышева часто поддаётся критике за оскорбительные, предвзятые или неточные высказывания. В 2014 году общественным движением «Межрегиональное родительское собрание» было создано обращение в Генпрокуратуру с жалобой на программы Малышевой «Жить здорово!»и «Здоровье».

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:47

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