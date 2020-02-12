Жан-Поль Готье на передаче Ксении Собчак признал, что Вассерман красивее Кадырова и Little Big





Кутюрье с мировым именем Жан-Поль Готье стал очередным гостем авторского шоу на YouTube "Осторожно, Собчак". После того, как он ответил на вопросы о личной жизни и достижениях, Ксения Собчак традиционно устроила для гостя игру, где он должен был по определенному критерию выбрать одного из известных людей. В этот раз выбор предстояло сделать по красоте, как отметила сама звезда проекта "Дом-2", она руководствовалась умением Готье видеть красоту во всем.Между снимками Вассермана и Кадырова Готье предпочел первого, отметив, что этот человек доволен своей внешностью. Затем выбор пал на звезду игры "Что? Где? Когда?" и солистом Little Big Ильей Прусикиным. Последний дизайнеру не понравился, несмотря на достаточно нестандартный внешний вид.Примечательно, что затем Готье не смог сделать выбор между стилистом Сергеем Зверевым и Никитой Джигурдой. Первого он назвал "жертвой моды", а второй, по его мнению, до победы не дотянул.