"Закончились деньги на Ольгу Бузову": Рустам Солнцев раскрыл секрет сотрудничества Давида Манукяна с Егором Кридом





Шоумен Рустам Солнцев не верит в роман между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. По словам экс-участника проекта "Дом-2", скорее всего, это все пиар. Блогер до этого был практически никому неизвестен, а вот сотрудничество с телеведущей принесло ему желанную популярность.Рустам Солнцев добавил, сотрудничество с Егором Кридом для Давида Манукяна просто способ заработать, ведь услуги Бузовой он уже оплатить не в состоянии. Прежде оба исполнителя рассказали, что не против коллаборации и даже готовы представить совместный хит, публика это восприняла с радостью.Шоумен рассказал, что никто из его друзей не пойдет на концерт Давида Манукяна, и точно такого же мнения придерживаются большинство пользователей Сети.