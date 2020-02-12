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"Закончились деньги на Ольгу Бузову": Рустам Солнцев раскрыл секрет сотрудничества Давида Манукяна с Егором Кридом

Экс-участник проекта "Дом-2" и шоумен Рустам Солнцев высказался по поводу дуэта возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна и российского певца Егора Крида. Артист считает роман знаменитостей подставным, а совместный трек - банальным способом заработка.
"Закончились деньги на Ольгу Бузову": Рустам Солнцев раскрыл секрет сотрудничества Давида Манукяна с Егором Кридом

Шоумен Рустам Солнцев не верит в роман между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. По словам экс-участника проекта "Дом-2", скорее всего, это все пиар. Блогер до этого был практически никому неизвестен, а вот сотрудничество с телеведущей принесло ему желанную популярность.

Рустам Солнцев добавил, сотрудничество с Егором Кридом для Давида Манукяна просто способ заработать, ведь услуги Бузовой он уже оплатить не в состоянии. Прежде оба исполнителя рассказали, что не против коллаборации и даже готовы представить совместный хит, публика это восприняла с радостью.

Шоумен рассказал, что никто из его друзей не пойдет на концерт Давида Манукяна, и точно такого же мнения придерживаются большинство пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:51

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