Известная корейская актриса Го Су Юнг умерла на 25-м году жизни

О смерти актрисы стало известно благодаря публикации на официальной Instagram-страничке пиар-компании, которая сотрудничала с ней. «Несколько дней тому назад Юнг ушла из этого мира и превратилась в одну из звезд на небе», - отмечается в опубликованном компанией сообщении. Кроме того, позднее появились сообщения о том, что прощание и погребение состоялись еще три дня назад, но объявить о ее кончине надумали только сейчас.Го Су Юнг получила широкую известность благодаря роли в популярном корейском фэнтезийном сериале под названием «Гоблин». Наконец, актриса известна тем, что она снималась в клипе мегапопулярной корейской группы BTS. Ролик с участием Го Су Юнг был создан для песни With Seoul, он был впервые опубликован в Сети еще в 2017 году.