АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Известная корейская актриса Го Су Юнг умерла на 25-м году жизни

Популярная корейская киноактриса Го Су Юнг умерла на 25-м году жизни. Как сообщает пресса, знаменитость давно страдала от рака головного мозга.
Известная корейская актриса Го Су Юнг умерла на 25-м году жизни

О смерти актрисы стало известно благодаря публикации на официальной Instagram-страничке пиар-компании, которая сотрудничала с ней. «Несколько дней тому назад Юнг ушла из этого мира и превратилась в одну из звезд на небе», - отмечается в опубликованном компанией сообщении. Кроме того, позднее появились сообщения о том, что прощание и погребение состоялись еще три дня назад, но объявить о ее кончине надумали только сейчас.

Го Су Юнг получила широкую известность благодаря роли в популярном корейском фэнтезийном сериале под названием «Гоблин». Наконец, актриса известна тем, что она снималась в клипе мегапопулярной корейской группы BTS. Ролик с участием Го Су Юнг был создан для песни With Seoul, он был впервые опубликован в Сети еще в 2017 году.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леван Горозия проиграл суд о взыскании 147 млн рублей с Тимати и Black…
Появились подробности о презентации Honor…
Игорь Николаев показал необычную фотографию своей…
В Антарктиде образовался новый гигантский…
Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова вышла на дорогу в одном бюстгальтере и рваных…
NASA ищет новое поколение астронавтов для высадки на Марс и…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова довела Анастасию Стяцевят до…
Высоту полета авиалайнеров изменят для борьбы с глобальным…
Жан-Поль Готье на передаче Ксении Собчак признал, что Вассерман красивее Кадырова и Little…
Продажи автомобилей Haval в России выросли почти на…
Александр Васильев порекомендовал Марии Мироновой не носить джинсы, так как это не…
"Закончились деньги на Ольгу Бузову": Рустам Солнцев раскрыл секрет сотрудничества Давида Манукяна с Егором…
Ездил в церковь в день крушения: Журналисты восстановили последние 24 часа жизни погибшего звезды НБА Коби…
Известная корейская актриса Го Су Юнг умерла на 25-м году…
Илье Яббарову не понравился новый избранник Алены Савкиной Денис…
В Минпромторге не ожидают перебоев в поставках смартфонов в РФ из-за…
Валерия и Иосиф Пригожин снялись в "провокационной" рекламе…
"Уехать туда, откуда нет экстрадиции": Юрист Алексей Гудас дал совет Алене Водонаевой после…
В Керчи во время урагана упавшее дерево убило…
Важные особенности флагмана Xiaomi Mi 10 раскрыты на официальном…
«Посмотрим, что будет»: Рита Дакота решилась на непростой эксперимент, полностью отказавшись от…
Алана Мамаева пригрозила сопернице, желающей отбить известного…
Поклонники фильма "Паразиты" из Южной Кореи заставили Хани Ли удалить фото с вечеринки премии…
Американский генерал раскрыл слабость США в войне с…
Настасья Самбурская заявила о поиске молодого человека с цветком во…
Пандус на крышу «Щелковского» Года Нисанова и Зараха Илиева прошел тест на…
Xiaomi выпустит антишпионский гаджет Smoovie для защиты от краж и…
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова решила завершить…
Просмотреть все новости