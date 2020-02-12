Илье Яббарову не понравился новый избранник Алены Савкиной Денис Мокроусов





Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров в последнее время демонстрирует идеальное поведение. Он много общается с Анастасией Голд, строит с ней серьезные отношения, при этом осуждая поведение своих коллег в лице Кати Скалон и Кристины Хомраевой. Недавно же саратовский шансонье высказался и по поводу нового романа своей бывшей возлюбленной Алены Рапунцель.Илья Яббаров не скрывает, похождения молодой мамочки его настораживают, ведь она в последнее время вовсе не занимается воспитанием своего маленького сына Богдана. Денис Мокроусов показался мужчине подозрительным, и он не верит в то, что у молодого человека серьезные намерения по отношению к Рапунцель-младшей.