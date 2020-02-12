"Уехать туда, откуда нет экстрадиции": Юрист Алексей Гудас дал совет Алене Водонаевой после скандала

"Водонаева — дама обеспеченная, лишние нервы ей не нужны, а свой Instagram и бизнес она может вести удаленно. Я бы порекомендовал покинуть страну и поехать туда, где нет экстрадиции в Россию, например, в США. И оттуда же дальше можно хайпить", - заявил Алексей Гудас.





Как известно, скандал с участием Алены Водонаевой получил продолжение и на нее уже подали в полицию два заявления, светская львица может в худшем случае получить наказание по статье 282 - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В беседе с журналистами Алексей Гудас прокомментировал развитие событий и отметил, что ей лучше всего покинуть страну, уехав туда, где нет экстрадиции в Россию. Иначе ее могут жестко наказать.Тем не менее, сами заявители отметили, что не хотят уголовной ответственности для блогера, достаточно будет, если Алена Водонаева просто извинится публично перед россиянами.