"Уехать туда, откуда нет экстрадиции": Юрист Алексей Гудас дал совет Алене Водонаевой после скандала
Юрист Алексей Гудас прокомментировал ситуацию вокруг скандала с участием звезды проекта "Дом-2" и светской львицы Алены Водонаевой. Адвокат посоветовал знаменитости уехать в ту страну, где нет экстрадиции в Россию, ведь ее, скорее всего, ждет показательное и достаточно жесткое наказание.
Как известно, скандал с участием Алены Водонаевой получил продолжение и на нее уже подали в полицию два заявления, светская львица может в худшем случае получить наказание по статье 282 - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В беседе с журналистами Алексей Гудас прокомментировал развитие событий и отметил, что ей лучше всего покинуть страну, уехав туда, где нет экстрадиции в Россию. Иначе ее могут жестко наказать.
Тем не менее, сами заявители отметили, что не хотят уголовной ответственности для блогера, достаточно будет, если Алена Водонаева просто извинится публично перед россиянами.
Как известно, скандал с участием Алены Водонаевой получил продолжение и на нее уже подали в полицию два заявления, светская львица может в худшем случае получить наказание по статье 282 - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В беседе с журналистами Алексей Гудас прокомментировал развитие событий и отметил, что ей лучше всего покинуть страну, уехав туда, где нет экстрадиции в Россию. Иначе ее могут жестко наказать.
"Водонаева — дама обеспеченная, лишние нервы ей не нужны, а свой Instagram и бизнес она может вести удаленно. Я бы порекомендовал покинуть страну и поехать туда, где нет экстрадиции в Россию, например, в США. И оттуда же дальше можно хайпить", - заявил Алексей Гудас.
Тем не менее, сами заявители отметили, что не хотят уголовной ответственности для блогера, достаточно будет, если Алена Водонаева просто извинится публично перед россиянами.