АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Валерия и Иосиф Пригожин снялись в "провокационной" рекламе Rolls-Royce

Валерия и Иосиф Пригожин снялись в рекламе автомобиля Rolls-Royce, которую многие их поклонники сочли "провокационной". Соответствующие видеокадры певица обнародовала на своей личной странице в Instagram.
Валерия и Иосиф Пригожин снялись в "провокационной" рекламе Rolls-Royce

На видео певица предстаёт в нескольких образах: в двух коротких платьях, ботфортах с высоким каблуком, которые позже сменила на ботинки. Муж Валерии, знаменитый продюсер Иосиф Пригожин, на кадрах стоит рядом с супругой в классическом костюме в леопардовый принт и в белой рубашке.

Накануне артистка ответила одной из подписчиц, которая позволила себе грубое высказывание о её телосложении. Звезда пообещала выложить в Сеть видеозапись в полуодетом виде, чтобы поклонники смогли рассмотреть детально её фигуру. В итоге певица показала фанатам свои тренировки дома. Поклонники, в свою очередь, отметили, что Валерия выглядит намного моложе своих лет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 19:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леван Горозия проиграл суд о взыскании 147 млн рублей с Тимати и Black…
Появились подробности о презентации Honor…
Игорь Николаев показал необычную фотографию своей…
В Антарктиде образовался новый гигантский…
Звезда проекта "Дом-2" Маргарита Овсянникова вышла на дорогу в одном бюстгальтере и рваных…
NASA ищет новое поколение астронавтов для высадки на Марс и…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова довела Анастасию Стяцевят до…
Высоту полета авиалайнеров изменят для борьбы с глобальным…
Жан-Поль Готье на передаче Ксении Собчак признал, что Вассерман красивее Кадырова и Little…
Продажи автомобилей Haval в России выросли почти на…
Александр Васильев порекомендовал Марии Мироновой не носить джинсы, так как это не…
"Закончились деньги на Ольгу Бузову": Рустам Солнцев раскрыл секрет сотрудничества Давида Манукяна с Егором…
Ездил в церковь в день крушения: Журналисты восстановили последние 24 часа жизни погибшего звезды НБА Коби…
Известная корейская актриса Го Су Юнг умерла на 25-м году…
Илье Яббарову не понравился новый избранник Алены Савкиной Денис…
В Минпромторге не ожидают перебоев в поставках смартфонов в РФ из-за…
Валерия и Иосиф Пригожин снялись в "провокационной" рекламе…
"Уехать туда, откуда нет экстрадиции": Юрист Алексей Гудас дал совет Алене Водонаевой после…
В Керчи во время урагана упавшее дерево убило…
Важные особенности флагмана Xiaomi Mi 10 раскрыты на официальном…
«Посмотрим, что будет»: Рита Дакота решилась на непростой эксперимент, полностью отказавшись от…
Алана Мамаева пригрозила сопернице, желающей отбить известного…
Поклонники фильма "Паразиты" из Южной Кореи заставили Хани Ли удалить фото с вечеринки премии…
Американский генерал раскрыл слабость США в войне с…
Настасья Самбурская заявила о поиске молодого человека с цветком во…
Пандус на крышу «Щелковского» Года Нисанова и Зараха Илиева прошел тест на…
Xiaomi выпустит антишпионский гаджет Smoovie для защиты от краж и…
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова решила завершить…
Просмотреть все новости