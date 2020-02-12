Валерия и Иосиф Пригожин снялись в "провокационной" рекламе Rolls-Royce

На видео певица предстаёт в нескольких образах: в двух коротких платьях, ботфортах с высоким каблуком, которые позже сменила на ботинки. Муж Валерии, знаменитый продюсер Иосиф Пригожин, на кадрах стоит рядом с супругой в классическом костюме в леопардовый принт и в белой рубашке.Накануне артистка ответила одной из подписчиц, которая позволила себе грубое высказывание о её телосложении. Звезда пообещала выложить в Сеть видеозапись в полуодетом виде, чтобы поклонники смогли рассмотреть детально её фигуру. В итоге певица показала фанатам свои тренировки дома. Поклонники, в свою очередь, отметили, что Валерия выглядит намного моложе своих лет.