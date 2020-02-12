Игорь Николаев показал необычную фотографию своей семьи

Игорь Николаев любит делиться с подписчиками различными эпизодами жизни. В прошлом месяце певец отпраздновал 60-летие, и одним из подарков стали миниатюрные куклы, сделанные в виде членов его семьи. Композитор решил показать почитателям эти изделия, которые при этом держат в руках микрофоны. Исполнитель отметил, долгое время данный презент, подаренный поклонником, не раскрывшим своё имя, он считал простыми игрушками, и лишь недавно выяснил их истинное предназначение. Как оказалось, эти предметы являются ёлочными украшениями. Хозяин микроблога пообещал, в декабре они обязательно окажутся на праздничной ели на радость своей семьи и гостей.Фолловеры высоко оценили кукол, ведь те их рассмешили. Они поддержали публикацию одобрительными лайками и добрыми пожеланиями в комментариях. Тем не менее, нашлись и те, кто оспорил сходство игрушек со знаменитым семейством. По их мнению, мужчина с микрофоном больше похож на Александра Градского.