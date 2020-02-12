Пандус на крышу «Щелковского» Года Нисанова и Зараха Илиева прошел тест на прочность
Как уточняют застройщики, его площадь вырастет с 7 тысяч квадратных метров до 35 тысяч, тогда как площадь всего многофункционального комплекса в целом составит 150 тысяч квадратных метров. На днях с успехом прошел пробный заезд 18-тонного двухэтажного автобуса по специальному пандусу на крышу здания, где будет располагаться перрон международных линий.
Специалисты холдинга «Киевская площадь» Нисанова и Илиева предложили «поднять» пассажирские перроны на крышу из-за необходимости развести потоки автомашин и автобусов. Автовокзал располагается вблизи загруженных автомагистралей, поэтому традиционный вариант заезда привел бы к увеличению траффика. Собственно, для улучшения дорожной ситуации и было решено в 2017 году реконструировать старую автостанцию, построенную почти полвека назад.
Новое здание многофункционального комплекса напоминает океанский лайнер и сможет принять до 15 тысяч пассажиров ежедневно. Автобусы будут курсировать по 70 направлениям, а общее число рейсов в день составит 1600. При этом междугородние рейсы будут отправляться с первого этажа, а международные - с шестого.
Для пассажиров автовокзала будут обустроены комнаты ожидания, кафе, а также комнаты матери и ребенка. Особенный комфорт добавит визовый центр. Так что теперь жителям близлежащих районов не надо будет отправляться за получением визы в центр столицы.
«Я рад, что мы завершаем реализацию еще одного важного городского проекта – в столице появится новый современный автовокзал мирового уровня», – заявлял ранее председатель совета директоров «Киевской площади» Год Нисанов.
Кроме суперсовременного транспортного узла жители востока столицы получат огромный торгово-развлекательный комплекс. В нем будут кинотеатр, рестораны, магазины крупнейших торговых марок. Многофункциональный торговый комплекс Нисанова и Илиева уже сформировал пул якорных арендаторов, представляющих мировые и отечественные сети и известные бренды. Так, уже заключены контракты с сетью кинотеатров «КИНО ОККО», фитнес-клубом World Class, семейными центрами Joki Joya, сетью «Перекресток», популярными парфюмерно-косметическими магазинами «РИВ ГОШ» и Sephora, сетями Rendez-Vous, «Техносервис», «Читай Город» и многими другими.
Компания «Киевская площадь» под управлением Года Нисанова и Зараха Илиева на протяжении нескольких десятков лет занимается строительством и масштабной реконструкцией крупных инфраструктурных объектов столицы. Так, инвесторы управляют мега моллом «Европейский». Под их руководством было отреставрировано старейшее трамвайное депо, которое располагалось вблизи Белорусского вокзала. Теперь гастрономический квартал «Депо» представляет собой популярное у москвичей и гостей города общественное пространство.
Эксперты отмечают, что, судя по заложенному функционалу, «Щелковский» также довольно быстро станет точкой притяжения и не только для жителей востока столицы, но и для гостей города.
Как уточнили в холдинге «Киевская площадь», многофункциональный комплекс практически готов к приему посетителей. Строителям остались отделочные работы, проверка бесперебойной работы коммуникаций, а также установка систем безопасности. По словам Нисанова и Илиева, безопасность в современных зданиях играет ключевую роль, поэтому охранные системы должны быть протестированы в условиях, когда здание будет полностью готово к эксплуатации. Комплекс планируется открыть для посетителей в первой половине 2020 года.
По материалам versia.ru
Транспортный хаб будущего
Специалисты холдинга «Киевская площадь» Нисанова и Илиева предложили «поднять» пассажирские перроны на крышу из-за необходимости развести потоки автомашин и автобусов. Автовокзал располагается вблизи загруженных автомагистралей, поэтому традиционный вариант заезда привел бы к увеличению траффика. Собственно, для улучшения дорожной ситуации и было решено в 2017 году реконструировать старую автостанцию, построенную почти полвека назад.
Новое здание многофункционального комплекса напоминает океанский лайнер и сможет принять до 15 тысяч пассажиров ежедневно. Автобусы будут курсировать по 70 направлениям, а общее число рейсов в день составит 1600. При этом междугородние рейсы будут отправляться с первого этажа, а международные - с шестого.
Для пассажиров автовокзала будут обустроены комнаты ожидания, кафе, а также комнаты матери и ребенка. Особенный комфорт добавит визовый центр. Так что теперь жителям близлежащих районов не надо будет отправляться за получением визы в центр столицы.
Мега молл в шаговой доступности
«Я рад, что мы завершаем реализацию еще одного важного городского проекта – в столице появится новый современный автовокзал мирового уровня», – заявлял ранее председатель совета директоров «Киевской площади» Год Нисанов.
Кроме суперсовременного транспортного узла жители востока столицы получат огромный торгово-развлекательный комплекс. В нем будут кинотеатр, рестораны, магазины крупнейших торговых марок. Многофункциональный торговый комплекс Нисанова и Илиева уже сформировал пул якорных арендаторов, представляющих мировые и отечественные сети и известные бренды. Так, уже заключены контракты с сетью кинотеатров «КИНО ОККО», фитнес-клубом World Class, семейными центрами Joki Joya, сетью «Перекресток», популярными парфюмерно-косметическими магазинами «РИВ ГОШ» и Sephora, сетями Rendez-Vous, «Техносервис», «Читай Город» и многими другими.
Готов к открытию
Компания «Киевская площадь» под управлением Года Нисанова и Зараха Илиева на протяжении нескольких десятков лет занимается строительством и масштабной реконструкцией крупных инфраструктурных объектов столицы. Так, инвесторы управляют мега моллом «Европейский». Под их руководством было отреставрировано старейшее трамвайное депо, которое располагалось вблизи Белорусского вокзала. Теперь гастрономический квартал «Депо» представляет собой популярное у москвичей и гостей города общественное пространство.
Эксперты отмечают, что, судя по заложенному функционалу, «Щелковский» также довольно быстро станет точкой притяжения и не только для жителей востока столицы, но и для гостей города.
Как уточнили в холдинге «Киевская площадь», многофункциональный комплекс практически готов к приему посетителей. Строителям остались отделочные работы, проверка бесперебойной работы коммуникаций, а также установка систем безопасности. По словам Нисанова и Илиева, безопасность в современных зданиях играет ключевую роль, поэтому охранные системы должны быть протестированы в условиях, когда здание будет полностью готово к эксплуатации. Комплекс планируется открыть для посетителей в первой половине 2020 года.
По материалам versia.ru
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Добавил: Роман Сегодня, 18:45