Владимир Сычев показал редкое фото с 80-летней Галиной Польских

Галина Польских завоевала сердца многих зрителей. Она является одной из тех артисток, которая предпочитает съемки в кинематографе театральным ролям, хотя иногда соглашается и на них. Польских достаточно редко появляется на мероприятиях и не пользуется социальными сетями, поэтому новая фотография актрисы, которую в своем блоге выложил Владимир Сычев, моментально привлекла внимание поклонников. Снимок стал расходиться по Всемирной паутине, и следом его разместила у себя актриса Юлия Франц. Комментаторы сразу отметили, как хорошо и свежо выглядит Галина Польских в свои годы.Актриса вошла в мир кинематографа, когда ей было 23 года, сыграв школьницу Таню в «Дикой собаке Динго». После этой роли она надолго осталась в памяти зрителей. Следующими известными работами Галины Польских были «Суета сует», «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам». Всего артистка сыграла в более чем 150 картинах.