«Я/Мы Водонаева»: Айза Анохина устроила одиночный пикет в поддержку звезды «Дома-2»
Не так давно звезда проекта "Дом-2", телеведущая и светская львица Алена Водонаева оказалась в центре скандала, а ее критическое высказывание по поводу материнского капитала до сих пор активно обсуждается не только обычными пользователями Сети, но и знаменитостями. Певица Айза Анохина и вовсе устроила в Instagram одиночный пикет, сфотографировавшись с плакатом "Я/Мы Водонаева".
Многие раскритиковали резкое высказывание Алены Водонаевой. Журналистка, как известно, выступила против увеличения суммы выплат по материнскому капиталу, а также отметила, что теперь рожать будет только "быдло". Представители шоу-бизнеса и политики осудили поведение звезды, не осталась в стороне и бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина.
На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала снимок с плакатом «Я/Мы Водонаева». Лозунг «Я/Мы» стал популярным после громкого скандала с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Как известно, звезда рэпа ранее дружила с Водонаевой, а таким образом решила задеть свою бывшую подругу.
Многие раскритиковали резкое высказывание Алены Водонаевой. Журналистка, как известно, выступила против увеличения суммы выплат по материнскому капиталу, а также отметила, что теперь рожать будет только "быдло". Представители шоу-бизнеса и политики осудили поведение звезды, не осталась в стороне и бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина.
На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала снимок с плакатом «Я/Мы Водонаева». Лозунг «Я/Мы» стал популярным после громкого скандала с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Как известно, звезда рэпа ранее дружила с Водонаевой, а таким образом решила задеть свою бывшую подругу.