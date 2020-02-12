Александр Васильев порекомендовал Марии Мироновой не носить джинсы, так как это не модно





По словам Александра Васильева, в настоящее время отношение к беременности и родам абсолютно другое, чем было 10 лет назад. Он отметил, что теперь те, кто решает рожать позже 26 лет, уже не несут на себе бремя старородящих. Готовиться к появлению малыша, утверждает искусствовед, можно тогда, когда возникнет желание. В этом поможет высокий уровень развития современной медицины. Он отмечает, что в этом нет ничего предосудительного. Васильев поздравил 46-летнюю Миронову с рождением сына Фёдора и отметил, она всегда прекрасно выглядит.Для своего возраста она имеет превосходные внешние данные: молода, свежа, с замечательной фигурой. Телеведущий посоветовал её ровесницам брать с неё пример. Она предпочитает выбирать одежду, обувь и аксессуары, которые очень омолаживают. Васильев сообщил, что в гардеробе Мироновой присутствует много вещей светлых оттенков. Для неё лучше всего подходит светло-бежевая и белая гамма, которая её омолаживает. Однако актриса также предпочитает облачаться в джинсы, брюки и куртку-косуху. По словам историка моды, артистка может научить чувству меры и правильному выбору вещей. Однако он посоветовал ей перестать носить джинсы на бедрах. Это не подходящий для неё стиль, а также это сейчас не модно.