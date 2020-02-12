Олимпийская чемпионка Ксения Столбова решила завершить карьеру





«Хочу высказать слова благодарности в адрес всех своих тренеров и других людей, которые оказывали мне помощь и поддержку в течение всего спортивного пути. Федерацию, близких и родных людей, а также болельщиков не только из России, но и из других стран мира. Я не прощаюсь с вами, а лишь говорю до встречи», - приводят издания слова фигуристки. Также Ксения Столбова добавил, что уже заполнила все соответствующие документы для выхода из состава национальной сборной.Стоит напомнить, на домашних Олимпийских играх в Сочи Столбова выступала в паре с Федором Климовым, завоевав серебряные медали. После соревнований их дуэт распался. А в минувшем году под руководством тренера Николая Морозова спортсменка начала кататься в новой паре. Так ее партнером по льду стал Андрей Новоселов, который прежде выступал на международной арене под французским флагом.