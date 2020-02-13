Джейн Фонда решила больше не скрывать седые волосы

Чтобы преобразиться, Фонда обратилась к одному из самых известных и неординарных стилистов Голливуда − Джеку Мартину. Проведя в кресле около 8 часов, актриса покинула салон с серебристыми локонами, совпадающими по тону с естественной сединой. Данную процедуру она показала на видео в своем Instagram-аккаунте.Поклонники таланта Фонды отмечают, что после преображения она стала выглядеть на 20 лет моложе. Фолловеры сравнили своего кумира со Снежной Королевой из знаменитой сказки.Кроме стильного окрашивания, мастер сменил и прическу артистки, и это также визуально омолодило её.