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Джейн Фонда решила больше не скрывать седые волосы

Известная 82-летняя актриса и общественный деятель Джейн Фонда перестала бороться с сединой. Она больше не хочет маскировать свои поседевшие волосы краской другого оттенка.
Джейн Фонда решила больше не скрывать седые волосы

Чтобы преобразиться, Фонда обратилась к одному из самых известных и неординарных стилистов Голливуда − Джеку Мартину. Проведя в кресле около 8 часов, актриса покинула салон с серебристыми локонами, совпадающими по тону с естественной сединой. Данную процедуру она показала на видео в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники таланта Фонды отмечают, что после преображения она стала выглядеть на 20 лет моложе. Фолловеры сравнили своего кумира со Снежной Королевой из знаменитой сказки.

Кроме стильного окрашивания, мастер сменил и прическу артистки, и это также визуально омолодило её.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 08:00

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