Депутат Борис Вишневский считает, что Ксения Собчак "играла оппозиционерку" ради программы на Первом канале





Политик отметил, что в 2018 году Ксения Собчак перед выборами президента приезжала в Санкт-Петербург, где заручилась поддержкой оппозиции и даже организовала собственный штаб. Тогда она отмечала, что не поддерживает взгляды Владимира Путина, в 2019 теледива также назвала протесты в Москве против нечестных выборов, породившие «московское дело», «революционной пеной из Балашихи».Теперь же Ксения Собчак получила желаемую должность на Первом канале, где она ведет свою программу, а потому явно очевидно, что звезда проекта "Дом-2" всего лишь делала вид, что недовольна текущим правительством и президентом, отметил Вишневский.