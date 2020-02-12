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Депутат Борис Вишневский считает, что Ксения Собчак "играла оппозиционерку" ради программы на Первом канале

Только недавно на экраны вышла программа "Ток-Док" с участием телеведущей и светской львицы Ксении Собчак. Программа сразу же получила много критики, высказался по этому поводу и депутат из Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Депутат Борис Вишневский считает, что Ксения Собчак "играла оппозиционерку" ради программы на Первом канале

Политик отметил, что в 2018 году Ксения Собчак перед выборами президента приезжала в Санкт-Петербург, где заручилась поддержкой оппозиции и даже организовала собственный штаб. Тогда она отмечала, что не поддерживает взгляды Владимира Путина, в 2019 теледива также назвала протесты в Москве против нечестных выборов, породившие «московское дело», «революционной пеной из Балашихи».

Теперь же Ксения Собчак получила желаемую должность на Первом канале, где она ведет свою программу, а потому явно очевидно, что звезда проекта "Дом-2" всего лишь делала вид, что недовольна текущим правительством и президентом, отметил Вишневский.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:16

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