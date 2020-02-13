Вера Брежнева: «Муж балует меня грузинскими блюдами»





Супруга Константина Меладзе в одном из интервью подметила, что многие полагают, будто знаменитости в повседневной жизни тоже ходят в концертных нарядах. Она заверила, что в ее гардеробе даже нет такой одежды, а все платья на мероприятия и концерты ей предоставляют брендовые дизайнеры.Также Брежнева поспешила опровергнуть слухи о том, что она вышла замуж по расчету, сославшись на свое финансовое благосостояние, которое могло бы привлечь других мужчин. Тему быта певица тоже не обошла стороной, признавшись, что вести хозяйство ей помогает домработница, а она не может найти времени на уборку и приготовление блюд из-за плотного гастрольного расписания. Зато супруг Брежневой иногда балует ее грузинскими национальными блюдами.