«Посмотрим, что будет»: Рита Дакота решилась на непростой эксперимент, полностью отказавшись от еды

Как рассказывает сама артистка, пока она видит в своей голодовке только положительное. По ее словам, энергии стало заметно больше, кроме того, теперь ей проще удается просыпаться по утрам. Как бы там ни было, но подобные эксперименты следовало бы проводить под контролем опытных специалистов, в противном случае можно нанести своему здоровью вред, волнуются фанаты. Пока же эксперимент продолжается, а Рита Дакота тем временем разоткровенничалась и рассказала поклонникам о липосакции, на которую она решилась весной 2019 года. По словам исполнительницы, она сожалеет о том, что решила таким образом обмануть природу, а не пыталась похудеть естественным путем.Впрочем, причины для такого радикального решения у певицы, по ее мнению, были. Она долгое время не могла сбросить набранный во время беременности вес. Не исключено, что это было связано со стрессом, который Рита Дакота испытала во время развода с супругом – Владом Соколовским.